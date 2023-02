Sei Nazioni, Italrugby: Capuozzo titolare, panchina per Fusco Gli azzurri fanno visita all’Inghilterra, fischio d’inizio domenica alle 16:00 a Twickenham.

Dopo l’impresa sfiorata all’esordio contro la Francia, l’Italrugby è pronta ad affrontare la prima trasferta del Sei Nazioni 2023. Domenica alle 16:00 nel tempio di Twickenham gli azzurri sfideranno l’Inghilterra, unica squadra del torneo che non hanno mai battuto.

Kieran Crowley ha comunicato oggi il XV che sfiderà gli inglesi. Confermatissimo il franco-napoletano Capuozzo, che anche contro la Francia è andato a segno, mentre siederà inizialmente in panchina il partenopeo Alessandro Fusco che sarà utilizzato a partita in corso al posto di Varney.

“Non vediamo l'ora di andare a Twickenham –ha raccontato Crowley- e giocare contro una squadra inglese che ha trascorso tre settimane insieme al nuovo staff. Nella nostra prima partita contro la Francia siamo stati imprecisi nei primi 20 minuti e abbiamo avuto momenti in cui non abbiamo giocato come volevamo. Abbiamo lavorato bene durante questa settimana e speriamo che l'attenzione ai dettagli che mancava la scorsa settimana sia presente per questa partita”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 8 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 41 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 19 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 40 caps)

11 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 7 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 67 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 17 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 4 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 22 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 41 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 37 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 26 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 8 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 26 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 43 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 17 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 41 caps)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes, 1 cap)

20 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 7 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 6 caps)

23 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 8 caps)