Scherma, CDM sciabola: Curatoli out al primo turno Il cinese Yan ha eliminato l'azzurro, bronzo per Gallo e Samele. Oggi la prova a squadre.

E’ durata pochissimo l’avventura di Luca Curatoli nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Varsavia. Sulle pedane polacche il forte atleta napoletano è stato eliminato al primo turno. Il ko è arrivato per mano del cinese Yan per 15-12 che nel corso della giornata ha “giustiziato” anche l’altro azzurro Cavaliere (15-14).

Inevitabile la delusione per aver lasciato troppo presto una gara che ha comunque parlato azzurro con Gallo e Samele bravi a salire sul podio. I due italiani sono stati fermati in semifinale rispettivamente dal padrone di casa Kaczkowski e da Bazadze, col polacco che ha portato a casa la medaglia d’oro vincendo la finale 15-13. Oggi è in corso la prova a squadre.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Varsavia (Pol), 11 febbraio 2023



Finale

Kaczkowski (Pol) b. Bazadze (Geo) 15-13

Semifinali

Kaczkowski (Pol) b. Gallo (ITA) 15-14

Bazadze (Geo) b. Samele (ITA) 15-12

Quarti di finale

Gallo (ITA) b. Szabo (Ger) 15-14

Kaczkowski (Pol) b. Baher Arasbaran (Iri) 15-12

Samele (ITA) b. Apithy (Fra) 15-14

Bazadze (Geo) b. Dershwitz (Usa) 15-7

Tabellone da 16

Gallo (ITA) b. Humen (Ukr) 15-6

Samele (ITA) b. Szatmari (Hun) 15-13

Tabellone da 32

Gallo (ITA) b. Szilagyi (Hun) 15-12

Szabo (Ger) b. Repetti (ITA) 15-13

Yan (Chn) b. Cavaliere (ITA) 15-14

Apithy (Fra) b. Nuccio (ITA) 15-7

Samele (ITA) b. Gemesi (Hun) 15-8

Tabellone da 64

Gallo (ITA) b. Yagodka (Ukr) 15-13

Repetti (ITA) b. Fioretto (ITA) 15-9

Kim (Kor) b. Neri (ITA) 15-5

Kaczkowski (Pol) b. Torre (ITA) 15-9

Kutchukhidze (Geo) b. Cavaliere (ITA) 15-9

Yan (Chn) b. Curatoli (ITA) 15-12

Nuccio (ITA) b. Rea (ITA) 15-7

Gemesi (Hun) b. Dreossi (ITA) 15-10

Samele (ITA) b. Seitz (Fra) 15-11

Gu (Kor) b. Mignuzzi (ITA) 15-12

Classifica (205): 1. Krysztof Kaczkowski (Pol), 2. Sandro Bazadze (Geo), 3. Luigi Samele (ITA), 3. Michele Gallo (ITA)

Gli altri italiani: 23. Giovanni Repetti, 24. Dario Cavaliere, 26. Riccardo Nuccio, 33. Luca Curatoli, 38. Pietro Torre, 42. Leonardo Dreossi, 45. Mattia Rea, 49. Luca Fioretto, 55. Matteo Neri, 60. Giacomo Mignuzzi.