Scherma, CDM sciabola, nella prova a squadre Curatoli ai piedi del podio Il quartetto azzurro ha perso la sfida per salire sul podio contro gli Stati Uniti.

Nella prova a squadre, valida per la tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Varsavia, in Polonia, il quartetto azzurro ha sfiorato il podio. Il team formato dal campano Luca Curatoli insieme a Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre, dopo aver usufruito di un bye nel primo turno, ha eliminato la Cina negli ottavi imponendosi per 45-39.

Nei quarti gli azzurri hanno superato la Francia al termine di un assalto combattutissimo per 45-43. Sulla strada di Curatoli e compagni, in semifinale, è arrivata la fortissima Ungheria che si è imposta per 45-41 andando in finale contro la Corea che si è imposta per 45-37. Nella finale per il bronzo contro gli Stati Uniti è arrivato un altro ko per 45-37 che ha condannato gli azzurri alla simbolica medaglia di legno.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Varsavia (Pol), 12 febbraio 2023



Finale

Corea-Ungheria 45-37

Finale ¾ posto

USA b. Italia 45-37

Semifinali

Ungheria b. Italia 45-41

Corea b. USA 45-38

Quarti di finale

Italia b. Francia 45-43

Tabellone da 16

Italia b. Cina 45-39

Classifica (26): 3. Ungheria, 4. Italia

Italia: Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre.