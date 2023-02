Juve Stabia, solo 0-0 con il Taranto: il tabellino Serie C (girone C): due sconfitte e un pari dall'arrivo di Pochesci sulla panchina delle vespe

Arriva il primo punto nella gestione Pochesci in casa Juve Stabia. Risultato di 0-0 contro il Taranto per le vespe, che erano reduci da due sconfitte consecutive.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Juve Stabia - Taranto 0-0

Juve Stabia (3-4-1-2): Barosi: Maggioni, Altobelli, Cinaglia; Mignanelli, Scaccabarozzi, Berardocco (22’ st Maselli), Ricci (33’ st Gerbo); Guarracino (16’ st Silipo); Zigoni (33’ st D’Agostino), Pandolfi. All. Pochesci. A disp. Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Bentivegna, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano (45’ st Citarella), Mazza (14’ st Labriola), Crecco (14’ st Provenzano), Ferrara; Tommasini (14’ st Rossetti), Bifulco (27’ st Nocciolini). All. Capuano. A disp. Loliva, Caputo, Manetta, Sciacca, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo

Arbitro: Collu

Ammoniti: Crecco (T), Cinaglia (JS), Mignanelli (JS), Romano (T)

Recupero: 4’ st