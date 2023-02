All'Italrugby non basta una meta di Fusco per spaventare l'Inghilterra Il napoletano ha giocato nella ripresa ed è subito andato a segno dopo una splendida azione.

Dinanzi agli 81.609 spettatori del tempio di Twickenham l’Inghilterra ha battuto l’Italrugby per 31-14. Prestazione dai due volti per gli azzurri: male nel primo tempo, presenti e combattivi nella ripresa. Un passo avanti, comunque, rispetto al passato, quando a quelle latitudini il divario era molto più largo. La squadra di Crowley, che ha confermato ancora in campo dal primo minuto il franco-napoletano Capuozzo, non ha mai dato l’idea di poter vincere la partita, ma ha saputo restare in corsa lottando su ogni pallone. Ha pagato a caro prezzo i soliti dettagli, ma alla lunga gli inglesi hanno sfruttato meglio le proprie qualità. Da segnalare la meta, di ottima fattura, del napoletano Alessandro Fusco, bravo a capitalizzare una grande azione azzurra. Per lui seconda meta in dieci presenze e non in uno stadio banale.

Il Tabellino Del Match:



Londra, Twickenham Stadium

GUINNESS SIX NATIONS

Domenica 12 febbraio 2023 | kick-off ore 16:00



INGHILTERRA v ITALIA 31-14 (p.t. 19-0)



Marcatori: PT 13’ m. Willis, t. Farrell (7-0); 28’ m. Chessum, t. Farrell (14-0); 37’ m. George, n.t. (19-0). ST 43’ m. Riccioni, t. Allan (19-7); 49’ m. tecn. Inghilterra (26-7); 62’ m. Fusco, t. Allan (26-14); 70’ m. Arundell, n.t. (31-14)

INGHILTERRA: 15. Steward, 14. Malins, 13. Slade (70’ Smith), 12. Lawrence, 11. Hassell-Collins (55’ Arundell); 10. Owen Farrell (c), 9. van Poortvliet (59’ Mitchell); 8. Dombrandt (65’ Isiekwe), 7. Willis (52’ Earl), 6. Ludlam; 5. Chessum, 4. Itoje; 3. Sinckler (49’ Cole), 2. George (73’ Walker), 1. Genge (54’ Vunipola)

A disposizione: 16. Walker, 17. Vunipola, 18. Cole, 19. Isiekwe, 20. Earl, 21. Mitchell, 22. Smith, 23. Arundell

Head Coach: Steve Bortwick

ITALIA: 15 Capuozzo; 14 Padovani, 13 Brex, 12 Morisi (46’ Bruno), 11 Menoncello; 10 Allan, 9 Varney (62’ Fusco); 8 L. Cannone (56’ Polledri – 80’ N. Cannone), 7 Lamaro (c) (23’ Zuliani – 79’ L. Cannone), 6 Negri (55’ – 60’ Riccioni), 5. Ruzza; 4 N. Cannone (73’ Iachizzi); 3 Riccioni (48’ Ferrari), 2 Nicotera (60’ Bigi), 1 Fischetti (55’ Zani)

A disposizione: 16 Bigi, 17 Zani, 18 Ferrari, 19 Iachizzi, 20 Polledri, 21 Zuliani, 22 Fusco, 23 Bruno

Head Coach: Kieran Crowley

Arbitro: James Doleman (NZR)

Assistenti: Mathieu Raynal (FFR) e Tual Trainini (FFR)

TMO: Eric Gauzins (FFR)

Cartellini: 28’ giallo a L. Cannone (ITA); 49’ Ferrari (ITA)

Calciatori: Farrell (ENG) 2/3; Allan (ITA) 2/2;

Player of the Match: Lawrence (ENG)

Note: Spettatori 81.609, debutto al Sei Nazioni per Arundell

Foto: Federazione Italiana Rugby