La Geko PSA Sant'Antimo domina contro Pozzuoli (73-106) Coach Gandini: "Sono soddisfatto per la maturità dimostrata dai ragazzi"

Non c'è storia nel derby tra la Virtus Bava Pozzuoli e la Geko PSA Sant'Antimo. La Partenope domina contro i flegrei (19 gare, 19 sconfitte) con il finale di 73-106. "Dopo la sconfitta con Taranto abbiamo lavorato molto su noi stessi, per ritrovare atteggiamento e ritmo che ci erano mancati. - ha spiegato il coach della PSA, Marco Gandini - Sono soddisfatto per la maturità dimostrata dai ragazzi che hanno prodotto una prova solida in cui non abbiamo mai sofferto".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciannovesima Giornata

Virtus Bava Pozzuoli - Geko PSA Sant'Antimo 73-106

Parziali: 20-32, 13-25, 23-26, 17-23

Pozzuoli: Mehmedoviq 22 (6/10, 0/2), Spinelli 11 (4/10, 1/1), Cucco 9 (1/4, 1/6), Greggi 9 (4/8, 0/2), Miaffo 7 (2/2, 1/1), Thiam 5 (1/6, 0/0), Lucarelli 5 (1/1, 1/2), Simonetti 3 (1/2, 0/2), Mutombo 2 (0/0, 0/0), Scotto

Sant'Antimo: Gloria 35 (11/14, 1/2), Montanari 19 (5/6, 1/2), Maggio 14 (2/2, 3/5), Coralic 12 (0/1, 4/4), Quarisa 8 (4/6, 0/0), Scali 7 (3/3, 0/1), Cannavina 5 (1/6, 1/5), Sabatino 3 (0/0, 1/2), Cantone 3 (0/2, 1/2), Sgobba

Foto: pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo