Volley Napoli, successo netto sulla Power Tech Monti Lattari Chianese: "Cercheremo tutte di dare il massimo".

Altri tre punti contro Power Tech Monti Lattari per il Volley Napoli che procede spedito in questo girone di ritorno, portando a casa il terzo 3-0 consecutivo. Un segnale forte da parte della rosa di mister Alessandro Maione, che continua convinta a guardare all’obiettivo di stagione.

Nel corso dell’ultima partita è da segnalare l’ottima prestazione del centrale Valeria Chianese, che si è resa autrice di una grande prova a sostegno delle compagne in campo.

"Non siamo da subito scese in campo con la massima concentrazione (cosa che ovviamente non possiamo permetterci), ma dopo qualche punto siamo riuscite a riprenderci e ad imporre il nostro gioco. – Queste le parole di Valeria Chianese sul match contro Monti Lattari. – Per quanto riguarda la mia prestazione, devo dire che quando sono in campo non riesco neanche a rendermi conto di stare giocando bene. Ma sono contenta che questa cosa venga apprezzata dall’esterno. Sono tanto soddisfatta dei sacrifici che stiamo facendo io e le mie compagne per portare avanti un obiettivo comune".

La società azzurra vuole salire in Serie B2 ed ha massima fiducia nelle sue ragazze per raggiungere questo importante traguardo. "Il nostro obiettivo è preciso e ne abbiamo parlato più volte, cercheremo tutte di dare il massimo in base alle nostre caratteristiche fisiche e tecniche per portare a casa tutte le partite nel miglior modo possibile".

Le prossime partite per le azzurre saranno entrambe in trasferta: la prima contro Molinari Napoli sabato 18 febbraio e la seconda contro Volley World Napoli il 25. «La cosa fondamentale per le due gare a seguire sarà la concentrazione, ci basta non perdere la testa, essere focalizzate sulla partita sia durate gli allenamenti che stesso in gara e poi il resto viene da sé. Ognuna di noi è consapevole delle potenzialità che ha e basta metterle in luce», continua Valeria Chianese.

Il campionato si concluderà con lo scontro diretto con SG Volley, ma le atlete partenopee sono concentrate nel prendere in considerazione le sfide una per volta, dando ad ognuna la stessa importanza. "Ad oggi la partita contro SG è l’ultimo dei nostri problemi: questo non vuol dire sottovalutare la squadra avversaria, ma dare a tutte le partite lo stesso peso e la stessa importanza. Quindi non facciamo altro che prepararci partita dopo partita ogni settimana, e se faremo bene (come mi auguro) avremo poi modo di pensare a questo scontro diretto".