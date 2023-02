Basket Serie B: la Geko PSA Sant'Antimo batte i Lions Bisceglie (94-83) Vittoria di squadra, due punti preziosi per la squadra allenata da coach Gandini

La Geko PSA Sant'Antimo supera i Lions Bisceglie dominando nel primo quarto (36-20 al 10') e controllando gli altri 30 minuti di gioco. Finale di 94-83 nella gara valida per il ventesimo turno del girone D di Serie B. "Sono molto orgoglioso della prestazione dei ragazzi per l’approccio e la determinazione con cui hanno giocato questa partita. - ha spiegato il coach della Partenope, Marco Gandini, nel post-gara - Nei momenti di difficoltà questo gruppo non ha mai tradito, e stasera ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione davanti ad un gran bel pubblico”.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventesima Giornata

Geko PSA Sant'Antimo - Lions Bisceglie 94-83

Parziali: 36-20, 18-21, 23-17, 17-25

Sant'Antimo: Montanari 21 (5/7, 2/3), Maggio 18 (2/8, 3/7), Scali 17 (4/7, 1/5), Quarisa 10 (4/8, 0/0), Cannavina 10 (2/3, 2/2), Cantone 10 (2/3, 2/3), Gloria 8 (3/7, 0/2), Sabatino, Coralic, Sgobba, Vergara

Bisceglie: Dron 19 (3/4, 3/7), Chiti 18 (3/4, 3/7), Dri 15 (2/4, 2/4), Dip 12 (5/8, 0/0), Bini 11 (4/7, 1/4), Ingrosso 5 (1/3, 1/3), Pieri 2 (1/1, 0/0), Vavoli 1 (0/2, 0/1), Verazzo, Provaroni, Mastrodonato

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo