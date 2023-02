Turris ko: al "Liguori" passa il Potenza con Hadziosmanovic (0-1), il tabellino Serie C: vittoria per i lucani, corallini sempre più in zona playout

Al Potenza basta la rete di Hadziosmanovic al 17' della ripresa per battere la Turris. Brutta sconfitta in chiave salvezza per i corallini, che restano distanti dalla zona tranquilla della classifica e sempre più in zona playout.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Turris-Potenza 0-1

Marcatori: 17′ st Hadziosmanovic

Turris (3-4-3): Fasolino; Vitiello (45′ st Haoudi), Boccia, Giannone, Maniero, Miceli, Contessa, Zampa, Franco, Guida (27′ st Longo), Ruffo Luci (36′ st Ercolano). All. Fontana. A disp. Donini, Acquadoro, Taugourdeau, Rizzo, Maldonado, D’Alessandro, Finardi

Potenza (3-5-2): Gasparini; Gyamfi (46′ st Legittimo), Girasole, Sbraga, Armini, Hadziosmanovic, Cittadino (29′ st Laaribi), Del Pinto (25′ st Steffè), Talia, Caturano (46′ st Del Sole), Murano (25′ st Di Grazia). All. Raffaele. A disp. Alastra, Riccardi, Polito, Alagna, Logoluso, Verrengia, Bianchi, Schimmenti, Volpe

Arbitro: Ancora

Ammoniti: Miceli (T), Franco (T), Sbraga (P), Contessa (T), Gyamfi (P), Girasole (P), Laaribi (P)

Angoli: 7-2

Recupero: 3′ st.