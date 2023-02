Juve Stabia ko: il Catanzaro domina al "Menti" (1-4), il tabellino Doppietta di Iemmello, poi Biasci e Vandeputte. Nel finale il gol di Scaccabarozzi

Subito Iemmello per la doppietta in 9 minuti, Biasci firma il tris Catanzaro al "Menti" di Castellammare e domina contro la Juve Stabia, battuta con il finale di 1-4. Nel secondo tempo poker di Vandeputte e rete di Scaccabarozzi. La capolista si avvicina sempre più alla Serie B, un solo punto in 5 gare nella gestione Pochesci per le vespe.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Juve Stabia - Catanzaro 1-4

Marcatori: 4’ pt Iemmello (C), 9’ pt Iemmello (C), 20’ pt Biasci (C), 28’ st Vandeputte (C), 42’ st Scaccabarozzi (J)

J. Stabia (3-5-2): Barosi, Cinaglia (31' st Vimercati), Altobelli, Caldore, Maggioni, Scaccabarozzi, Berardocco (13’ st Maselli), Ricci (1’ st Gerbo), D’Agostino (13’ st Volpe), Silipo (36’ st Bentivegna), Pandolfi. All. Pochesci. A disp. Russo, Carbone, Zigoni, Sardo, Moreschini, Picardi, Peluso, Rosa

Catanzaro (3-5-2): Fulignati, Scognamillo, Fazio, Martinelli, Situm (27’ st Tentardini), Sounas (18’ st Brignola), Ghion (18’ st Pontisso), Verna, Vandeputte, Biasci (27’ st Curcio), Iemmello (35’ st Cianci). All. Vivarini. A disp. Sala, Grimaldo, Welbeck, Bombagi, Gatti, Katseris, Cinelli

Arbitro: Centi

Ammoniti: Sounas (C), Altobelli (J), Volpe (J), Tentardini (C)

Recupero: 3’ st