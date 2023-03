Geko PSA Sant'Antimo ko a Ruvo di Puglia: la Tecnoswitch vince 81-70 Coach Gandini: "Livello più alto, ma abbiamo giocato fino alla fine con grande tenacia"

Sconfitta contro la capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia per la Geko PSA Sant'Antimo con il risultato di 81-70 nella gara valida per il ventiduesimo turno di campionato. "Con Bisceglie e Caserta siamo stati bravi a sopperire alle assenze, oggi il livello, soprattutto quello fisico, era decisamente più alto ma nonostante ciò ce la siamo giocata fino alla fine con grande tenacia. - ha spiegato il coach della Partenope, Marco Gandini, nel post-gara - Devo dire grazie ai miei ragazzi per la prestazione, usciamo da questa partita consapevoli di poter migliorare delle cose del nostro gioco, ma anche di essere un gruppo che può sfidare senza paura chiunque”.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventiduesima Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Geko PSA Sant'Antimo 81-70

Parziali: 27-15, 11-16, 21-15, 22-24

Ruvo di Puglia: Diomede 19 (4/6, 2/2), Ammannato 16 (5/7, 1/6), Toniato 13 (3/7, 0/1), Burini 12 (3/6, 2/7), Gatto 8 (2/3, 0/1), Ghersetti 6 (3/5, 0/2), Arnaldo 5 (1/1, 1/2), Valesin 2 (0/2, 0/0), Fontana 0 (0/0, 0/1), Pirani, Gianm. Sbaragli, Gianl. Sbaragli.

Sant'Antimo: Scali 18 (7/9, 1/6), Montanari 15 (4/7, 2/6), Quarisa 10 (5/7, 0/0), Maggio 9 (1/4, 1/5), Cantone 7 (0/1, 2/4), Gloria 6 (3/8, 0/1), Sgobba 5 (1/1, 1/1), Cannavina, Coralic, Vergara.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo