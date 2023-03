Basket: Geko PSA San'Antimo ko a Teramo (96-77) Il gm Di Donato: "Non è il momento di fare drammi, ma occorre concentrazione sin dal martedì"

La Geko PSA Sant'Antimo viene travolta dalla Teramo a Spicchi 2K20 con il finale di 96-77 nel ventiquattresimo turno del girone D di Serie B. "Innanzitutto faccio i complimenti a Teramo, che stasera ha giocato una partita eccellente sia in attacco che in difesa. - ha spiegato il general manager della Partenope, Vittorio Di Donato - Discorso diverso ovviamente per noi, ma non è il momento di fare drammi, piuttosto prendiamo tutti coscienza del fatto che questa squadra le sue partite deve iniziare a giocarle il martedì in palestra, lavorando concentrata. È così che abbiamo costruito la nostra stagione finora, è così che possiamo e dobbiamo riprenderla dopo che evidentemente nelle ultime settimane non siamo stati capaci di farlo. Ora finalmente torneremo ad allenarci a casa nostra, potremo recuperare meglio Sgobba e Mennella e preparare il prossimo match di Pescara. Da qui alla fine saranno tutte battaglie, ma noi siamo ancora padroni del nostre destino".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventiquattresima Giornata

Teramo a Spicchi 2K20 - Geko PSA Sant'Antimo 96-77

Parziali progressivi: 27-26, 54-40, 80-61

Teramo: Galipò 2, Calbini 17, Perin 22, Guastamacchia 14, Casoni 10; Di Febo 3, Melchiorri 5, Sacchi 13, Di Donato 4, Cianci 6. Ferri ne. All. Gabrielli.

Sant'Antimo: Maggio 6, Mennella 9, Scali 15, Sgobba 14, Quarisa 6; Cantone 7, Montanari 12, Cannavina, Gloria 6, Coralic 2. All. Gandini.

Arbitri: Pulina, Giovagnini.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo