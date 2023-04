La Geko PSA Sant'Antimo vince a Pescara (45-78) Coach Gandini: "Ci aspettano 5 finali a cominciare da quella di mercoledì con Avellino"

La Geko PSA Sant'Antimo batte il Pescara Bk 2.0 nella venticinquesima giornata del girone D di Serie B. “Dopo la sconfitta di Teramo avevamo bisogno di una prestazione che ci desse fiducia, volevamo riprendere la nostra identità difensiva e recuperare un po’ la condizione di chi sta rientrando dagli infortuni come Mennella e Sgobba. - ha spiegato il coach della Partenope, Marco Gandini - Ora ci aspettano 5 finali a cominciare da quella di mercoledì con Avellino”.



Serie B - Girone D

Venticinquesima Giornata

Pescara Bk 2.0 - Geko PSA Sant'Antimo 45-78

Parziali: 22-25, 4-16, 13-16, 6-21

Pescara: Pucci, Fasciocco 8, Masciopinto 7, Modo 2, Capitanelli 10; Perella 10, Del Prete 8, Bassidiki. Kadijvidi ne, Ciampoli ne, Paliciuc ne. All. Cova

Sant'Antimo: Maggio 9, Mennella 13, Scali 1, Sgobba 8, Gloria 24; Cantone 10, Montanari 11, Cannavina 2, Coralic, Quarisa ne. All. Gandini

Arbitri: Bernassola, Servillo

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook PSA Partenope Sant'Antimo