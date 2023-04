Tennis, Nuria Brancaccio scala la classifica WTA La campana ha raggiunto il nuovo best ranking salendo fino alla posizione numero 168.

La corsa di Nuria Brancaccio al torneo WTA di Bogotà si è fermata ai quarti di finale. Dopo aver superato le qualificazioni e con discreta facilità anche due turni nel tabellone principale, la tennista campana ha trovato sulla propria strada la tedesca Tatjana Maria, numero 2 del seeding colombiano.

L’esperienza della teutonica ha avuto la meglio. Nel primo set Nuria Brancaccio si è arresa per 6-3 e ha ceduto il secondo col punteggio di 6-2. Nonostante una sconfitta netta la ragazza di Torre del Greco può essere soddisfatta per il torneo giocato sulla terra rossa colombiana. E’ l’ennesima dimostrazione che questa ragazza può fare strada soprattutto su questa superficie e che la scalata in classifica non è certamente terminata. Attualmente l’azzurra è risalita fino alla posizione numero 168 del ranking mondiale.