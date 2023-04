Women’s Six Nations Festival U18, primo successo per l'Italrugby di Maione La squadra femminile di cui fa parte la ragazza campana ha battuto il Galles.

A Wellington College in Inghilterra è in corso il Women’s Six Nations Festival under 18 femminile. L’Italrugby è presente e nella giornata di ieri, dopo i primi due ko contro Francia e Irlanda, si è presa la soddisfazione di cogliere il suo primo successo che ha riempito di gioia anche la campana Antonella Maione dell’Amatori Torre del Greco che è sempre stata schierata nei match giocati dalla compagine allenata da Saccà.

Il successo è arrivato nel match contro il Galles per 7-0 dopo che nel primo incontro di giocata, contro le padrone di casa dell’Inghilterra, era arrivata una sconfitta per 15-7. Il torneo della squadra azzurra continuerà sabato 15 aprile quando alle 12:0 orario londinese affronterà la Scozia.

I Tabellini

Inghilterra v Italia, 15-7

Marcatori: 9’ m. Clarke, 23’ m. Aspinall, 27’ m. Cheli tr. Mannini, 30’ m. Clarke.

Inghilterra U18: Aspinall (cap.); Clarke, Evans, Knower, Gerrard; Hyett, Clarke; Lutui, Finch; Richardson; Sams, Wood; Poland, Simpson, Ward.

A disposizione: Calladine, Williams, Sams, McQueen, Haskell, MacDouglas, Parry.

Italia U18: Moioli; Ruggio, Fogarin, Mannini, Cecati; Eschylle, Cuppari; Spinelli (cap.), Copat, Akosa; Cagnotto, D’Andrea; Maione, Cheli, Alonzi.

Entrate: Tognon, Fujimoto, Costantini, Tonelotto

Non entrate: Abiti, Foscato, Bernuzzi, Liccardo, D’Epiro, Corsaro, Tonna, Carlini, Remonti,

All. Saccà

Italia v Galles, 7-0

Marcatori: 20' m. Cheli tr. Mannini

Italia U18: Moioli; Ruggio, Fogarin, Mannini (cap.), Cecati; Eschylle, Cuppari; Tonellotto, Costantini, Cagnotto; Liccardo, D’Andrea; Maione, Cheli, Alonzi.

Entrate: Abiti, Foscato, Bernuzzi, Akosa, Tognon, D’Epiro, Corsaro, Tonna, Carlini, Fujimoto, Copat.

Non entrate: Spinelli, Remonti.

All. Saccà

Galles U18: Griffin R.; Powell, Griffin B. Hughes, Isgrove; Whitfield, Bevans; Ellis, Sims (cap.), Stewart; Jones, Summer; Davies, Gant, Padmore.

A disposizione: Meyrick, Thomas-Bradley, E. Jones, Davies, Hopkins, Jones S., Evans, Lane.

Il calendario Azzurro (orario locale)

07.04

Italia v Francia 0-55

Irlanda v Italia 10-0

11.04

Inghilterra v Italia 15-7

Italia v Galles 7-0

15.04

Italia v Scozia ore 12