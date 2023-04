Tennis, Challenger di Madrid: Brancaccio eliminato dal serbo Zekic Il campano è stato battuto dopo 3 ore di gioco per 6-7 7-6 6-3.

Si è fermata al secondo turno l’avventura di Raul Brancaccio al Challenger di Madrid. Il campano, numero 135 della classifica ATP, aveva esordito lunedì contro il francese Droguet che l’aveva impegnato per più di due ore. L’azzurro ha portato a casa il match in tre set col punteggio di 1-6 7-6 7-5.

Oggi, nel secondo turno, è arrivato un inatteso ko. Brancaccio è stato battuto dal serbo Zekic, numero 227 della classifica mondiale. Partita che era iniziata bene per il portacolori italiano che ha portato a casa il primo set per 7-6 (3). Nel secondo ancora parziale deciso al tie-break ma questa volta ad avere la meglio è stato il serbo che sul 5-5 ha vinto due punti consecutivi.

Nel terzo grande equilibrio fino al 4-3 per Zekic che nell’ottavo gioco ha fatto il break alla seconda occasione e poi ha tenuto a zero il servizio che ha chiuso il parziale per 6-3. Questa sconfitta dopo 3 ore e 2 minuti di gioco brucia molto a Brancaccio che poteva fare strada in un Challenger importante come quello di Madrid.