Messina - Juve Stabia: divieto di trasferta per i tifosi delle vespe Domenica (ore 17.30) la sfida valida per la penultima giornata del girone C di Serie C

La Juve Stabia non avrà tifosi al seguito nel match contro il Messina, in programma allo stadio "San Filippo - Franco Scoglio", in programma domenica (ore 17.30) e valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C.

Il comunicato ufficiale

"Il Prefetto della Provincia di Messina comunica, per l’incontro di calcio Messina-Juve Stabia, in programma per il giorno 16 aprile 2023 presso lo stadio comunale F. Scoglio alle ore 17:30, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli. - si legge nella nota - Il Prefetto fa sapere che l’incontro di calcio A.C.R. Messina - Juve Stabia è connotato da elevati profili di rischio in considerazione della pericolosità dimostrata in occasione dell’incontro Juve Stabia - Avellino, quando, al termine dell’incontro, durante le fasi di deflusso, si sono verificati incidenti fuori dall’impianto sportivo".