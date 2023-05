Tennis, Roland Garros: Brancaccio fermato da Berankis Il campano è stato sconfitto in tre set e ha dovuto rimandare i suoi sogni di qualificazione.

Non è un buon periodo per Raul Brancaccio. Dopo l’eliminazione al primo turno di qualificazione agli Internazionali d’Italia, la storia si è ripetuta anche al Roland Garros. Lo Slam parigino resterà, almeno per questa stagione, ancora un sogno per il tennista campano.

La sconfitta al primo turno è arrivata, anche un po’ a sorpresa, contro il lituano Berankis, numero 216 della classifica ATP. Match che sembrava essere ampiamente alla portata di Brancaccio che invece ha trovato enormi difficoltà. Nel primo set, dopo aver perso il servizio nel secondo gioco, ha fatto il contro-break nel settimo game ma non è bastano. Nel turno successivo, infatti, ha concesso due palle break sul 15-40 che Berankis ha sfruttato andando successivamente a servire per il set vinto 6-3.

Nel secondo musica diversa. Parziale più lottato con break e contro-break che hanno portato l’azzurro e il lituano sul 5-5. Il ragazzo di Torre del Greco è stato bravissimo sul 6-5 in suo favore a sfruttare le due palle set conquistate portando a casa il parziale per 7-5. Nel terzo, però, Berankis gli ha subito strappato il servizio e il match ha preso una direzione chiara. Alla fine il numero 216 del mondo ha chiuso senza troppa fatica sul 6-2 continuando la sua avventura al Roland Garros.

Per Brancaccio, invece, appuntamento rimandato con la prima qualificazione in un torneo dello Slam si spera a Wimbledon o ad agosto a New York dove lo scorso anno fu veramente vicinissimo a raggiungere l’obiettivo.