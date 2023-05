Boxe, Irma Testa ha messo nel mirino il pass per Parigi 2024 La campana proverà a qualificarsi in occasione dei Giochi Europei di Cracovia.

I Mondiali sono alle spalle ora il gruppo azzurro è concentrato sui Giochi Europei di Cracovia, manifestazione che assegnerà i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. E’ l’appuntamento più importante del triennio perché senza un biglietto per la capitale francese il giudizio sui risultati ottenuti non potrebbe essere positivo. Chi quel pass lo vuole fortemente è Irma Testa, che va a caccia della sua terza Olimpiadi, dove si presenterebbe tra le favorite assolute della categoria dei 57 kg. La ragazza di Torre Annunziata sarà impegnata fino al prossimo 16 giugno in un training camp presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi. E’ lì che insieme alle compagne di squadra Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi, Olena Savchuk, Alessia Mesiano, Rebecca Nicoli, Assunta Canfora, Melissa Gemini e Jessica Galizia, preparerà l’avventura polacca. La squadra italiana si allenerà sotto gli occhi del direttore tecnico Emanuele Renzini e dei tecnici Riccardo D’Andrea, Laura Tosti e Massimiliano Alota.

A Cracovia non bisognerà sbagliare nulla. Sei le categorie di peso previste per le donne per un totale di 124 posti disponibili. Saranno 22 i posti nei tornei 50 kg, 54 kg, 57 kg e 60 kg, saranno 20 per la categoria 66 kg e 16 per i 75 kg.

Nel caso in cui il pass non dovesse arrivare in Polonia, l’appuntamento sarà rinviato al 2024 quando andranno in scena i tornei di qualificazione mondiale a cui ogni nazione potrà iscrivere una sola atleta per categoria.