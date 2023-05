Atletica, Sibilio è tornato e ha due grandi obiettivi Il napoletano si appresta a correre i 400 ostacoli nella tappa di Diamond League a Parigi

Alessandro Sibilio è tornato e l’ha fatto in grande stile. Dopo l’infortunio dei tricolori di Rieti che l’ha tenuto lontano dalle piste per tutta la scorsa stagione, il Meeting di Savona era la gara più attesa. L’azzurro voleva testare il suo fisico e capire se il lavoro fatto in inverno era stato quello giusto. Risposta migliore non poteva avere. La gara, interpretata magistralmente, gli ha regalato il secondo posto alle spalle di Samba con un 48.72 che è il terzo crono più veloce della sua giovane carriera. Un tempo che ripaga Sibilio e il suo staff dei tanti mesi passati ad inseguire una buona condizione per tornare in gara e soprattutto, cosa più importante, dà tanto morale per il futuro.

Dopo la gara il portacolori delle Fiamme Gialle era stato chiaro palesando la sua soddisfazione ai microfoni Rai: “Sono felice, ho interpretato bene i primi ostacoli, sono entrato convinto sul quinto e sul sesto. Ho corso il mio terzo tempo in carriera con una ritmica che va ancora migliorata e che lo scorso anno non avevo potuto usare”.

Gara particolare che apre comunque scenari importanti: ”Sistemando la ritmica e recuperando la condizione posso divertirmi. Gli obiettivi? L’Olimpiade è il grande sogno ma c’è anche il record di Fabrizio Mori da battere”.

Sibilio è tornato ad allenarsi nella sua Napoli, dove nelle settimane precedenti ha festeggiato -essendo una presenza costante- anche lo Scudetto della squadra di calcio. Il Collana, come ha ribadito anche sui social, è una salvezza per tutta l’atletica regionale e in particolare per un campione come lui. L’azzurro sta preparando un altro grande appuntamento come la Diamond League a Parigi di venerdì 9 giugno che non si disputerà sulla pista Olimpica dello Stade de France, ma allo Stade Charlety, impianto con una capacità di 20.000 posti.