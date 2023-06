Scherma, Campionati Italiani: a La Spezia Valerio Cuomo vince la prova di spada Il napoletano ha sbaragliato la concorrenza portando a casa il titolo tricolore come papà Sandro.

A La Spezia continuano i trionfi per la scherma campana. Ai Campionati Italiani Assoluti, dopo la vittoria nella sciabola femminile della salernitana Rossella Gregorio, è arrivato il trionfo di Valerio Cuomo nella prova di spada.

Il talento napoletano, che ha già vinto ed è salito sul podio in Coppa del Mondo, ha portato a casa il suo primo titolo tricolore tra i seniores. Travolgente la sua prestazione. Cuomo non ha lasciato spazio agli avversari imponendosi con personalità sia in finale contro Galassi (9-6) che nei turni precedenti. Bronzo, invece, per gli under 20 William David Sica e Simone Mencarelli.

Cuomo con questo successo prosegue l’incredibile saga familiare visto che anche papà Sandro è salito sul gradino più alto del podio nel Campionato Italiano..

Nel post gara il napoletano ha parlato di questa vittoria facendo anche riferimento ad un altro titolo tricolore giunto a Napoli in un meraviglioso 2023. “È bello vincere questa gara così importante come ha fatto mio padre in ben quattro edizioni, e ancor di più farlo nell’anno in cui il Calcio Napoli ha vinto lo scudetto che mancava dal 1990”.

Ora qualche giorno per smaltire la fatica e poi si penserà intensamente alla trasferta in Bulgaria, dove nella città di Plovdiv dal 16 al 18 giugno andranno in scena gli Europei, competizione che assegna punti pesanti in vista della corsa alle Olimpiadi di Parigi, un sogno e soprattutto un grande obiettivo alla portata di un giovane campione come Valerio Cuomo.

Foto: Federscherma