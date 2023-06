Scherma, Campionati Italiani: Cuomo si regala il bis nella prova a squadre A La Spezia secondo successo per il talento napoletano dopo quello nell'individuale.

La trasferta di La Spezia, dove sono in corso di svolgimenti i Campionati Italiani di Scherma, è stata ricca d successi per Valerio Cuomo. Il campione napoletano, dopo la vittoria nella prova individuale di venerdì, si è ripetuto anche nella prova a squadre con le sue Fiamme Oro. Insieme a Davide Di Veroli, Marco Fichera e Andrea Santarelli il talento partenopeo si è regalato uno splendido bis. Il quartetto guidato dal maestro Daniele Pantoni, ha confermato il successo dello scorso anno a Courmayeur, battendo in finale l’Accademia Scherma Marchesa Torino, col quartetto composto da Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Flavio Giannotte e Marco Paganelli. La finale è terminata 45-33 per le Fiamme Oro.

Medaglia di bronzo per il Centro Sportivo Esercito con Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo (fratello di Valero e figlio di Sandro), Valerio Grasselli e Giacomo Paolini che si sono imposti per 45-34 nella finalina per il terzo posto contro la Cesare Pompilio Genova.