Gevi Napoli: c'è Llompart per l'area tecnica sportiva con Liguori ds Il club azzurro completa lo staff dirigenziale verso la stagione 2023/2024

La Gevi Napoli ha annunciato l'ingresso di Pedro Llompart nel ruolo di responsabile dell'area tecnica sportiva e di Giuseppe Liguori, nuovo direttore sportivo del club partenopeo. Annuncio della società partenopea e si completa lo staff dirigenziale con l'arrivo di Llompart, ex cestista della Pallacanestro Reggiana, di Liguori, ex ds a Sant'Antimo ed ex dirigente di Lega Nazionale Pallacanestro e FIP Campania.

Il comunicato ufficiale

"La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva è Pedro Llompart. Il dirigente spagnolo sarà coadiuvato dal nuovo Direttore Sportivo della società Giuseppe Liguori. - si legge nella nota del club azzurro - Pedro Llompart, nato a Palma de Mallorca nel 1982, ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Valencia, e nella sua carriera professionale, ha disputato 22 stagioni tra ACB, Legabasket e Leb, di cui 12 in Acb, 2 stagioni in Legabasket Serie A, 1 stagione in EuroLeague, e 6 stagioni in EuroCup. Tra le squadre rilevanti dove ha giocato, da segnalare Valencia, Lucentum Alicante, Cai Zaragoza, Retaber Gbc, Ucam Murcia, Iberostar Tenerife e Pallacanestro Reggiana. È sposato con Yolanda, ed ha due figli, Pedro e Alez di 13 e 10 anni. Pedro Llompart ha smesso di giocare alla fine della stagione 2022, ed ha collaborato fino ad oggi come Responsabile dell’Area Tecnica del C.B. Benidorm.

Giuseppe Liguori, che collaborerà con il Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva della società Pedro Llompart, nella sua carriera da giocatore, tra le varie esperienze, ha contribuito a portare, nella storica palestra del Cavalli di Bronzo, la Partenope Basket in Serie B, mentre da Direttore Sportivo ha lavorato con Sant’Antimo, portandola dalla serie C fino alla Legadue. Oltre ai ruoli dirigenziali, Liguori ha rivestito anche cariche istituzionali per la Lega Nazionale Pallacanestro, e la FIP Campania. La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che la conferenza stampa di presentazione del nuovo Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart, e del Direttore Sportivo Giuseppe Liguori, si terrà giovedì prossimo 15 giugno alle ore 12,00 presso la Sala Stampa del PalaBarbuto".