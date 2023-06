Tennis, Brancaccio e Giustino al Challenger di Perugia I due campani giocheranno sulla terra rossa umbra a partire da lunedì 12 giugno.

Sembra più un ATP 250 che un Challenger. Parliamo del torneo di Perugia che scatterà lunedì 12 giugno con un tanti grandi giocatori in tabellone. Su tutti spicca il vincitore degli US Open 2020 Dominic Thiem, poi c’è lo spagnolo Ramos-Vinolas e tanti italiani. Pronti a giocare questo Challenger di alto livello sulla terra rossa anche i campani Raul Brancaccio e Lorenzo Giustino, entrambi in tabellone. Il ragazzo di Torre del Greco affronterà nel primo turno il romeno Ionel, numero 196 del mondo partendo col favore del pronosticoi. Brancaccio è reduce da mesi duri dove ha avuto dei problemi fisici e non è riuscito ad esprimersi al meglio né a Roma né a Parigi. Ora sembra stare meglio, ha ripreso ad allenarsi e a Perugia può dare qualche segnale di ripresa prima di volare in Inghilterra per fare l’esordio assoluto sull’erba in vista delle qualificazioni a Wimbledon.

Discorso diverso per Lorenzo Giustino che è sceso in classifica fino alla 25esima posizione e deve assolutamente risalire. L’urna non è stata cattiva con lui visto che sfiderà lo spagnolo Martin Tiffon che è numero 266 del mondo. Anche lui parte favorito ma ci sarà da battagliare.

Tra gli altri primi turni da seguire spiccano le sfide tra Thiem e Flavio Cobolli e i derby italiani Zeppieri-Arnaldi, Passaro-Pellegrino e Gigante-Giannessi.