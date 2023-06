Atletica, Sibilio trascina la 4x400 ad Annecy Per il napoletano il doppio impegno tra Svizzera e Francia ha portato due ottimi risultati.

Benati, Scotti, Lopez e Sibilio è questo il quartetto della 4x400 che domenica ha vinto ad Annecy col quarto tempo nela ranking di qualificazione ai Mondiale di Budapest. Gli azzurri hanno corso in 3:01.62 guadagnando due posizioni rispetto al piazzamento precedente superando Germania e Kenya.

Prestazione importante che ha portato Alessandro Sibilio e compagni a chiudere davanti alla Gran Bretagna, seconda (3:02.43), e alla Polonia (3:02.73). Per gli azzurri non è l’ultima gara, già tra due settimane alla Coppa Europa in Polonia, dove l’Italia è tra le favorite per la vittoria, potranno riprovare a migliorare questo tempo e mettere al sicuro la qualificazione per il Mondiale.

Foto: Fidal.it