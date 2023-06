Tennis, Challenger di Perugia: Brancaccio domina il rumeno Ionel Il campano si è imposto 6-2 6-1 in appena 64 minuti accedendo al secondo turno.

Sono bastati appena 64 minuti a Raul Brancaccio per sbrigare la pratica Ionel nel primo turno del Challenger di Perugia. Sulla terra rossa umbra il campione campano si è imposto per 6-2 6-1 sul numero 184 della classifica ATP. Match mai in discussione dove Brancaccio dopo aver fatto subito il break ha dovuto annullare la palla del controbreak nel terzo gioco prima di dominare fino al 6-2.

Nel secondo set Brancaccio è partito forte andando 0-40 e strappando alla prima occasione il servizio a Ionel. Il campano ha vinto cinque giochi consecutivi prima di perdere il turno in battuta sul 5-0 dopo aver annullato tre palle break e non aver capitalizzato un match point.

Nel settimo gioco, invece, è bastata una sola occasione per portare a casa il set e la partita. Nel secondo turno Raul Brancaccio affronterà il vincitore del match, che andrà in scena nella sessione serale, tra l’azzurro Gaio e lo Spagnolo Ramos Vinola, testa di serie numero 2, attualmente al 70esimo posto della classifica ATP.