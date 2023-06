Tennis, Brancaccio è felice: "Ho fatto una delle migliori partite dell'anno" Il campano ha battuto in tre set Ramos-Vinolas accedendo ai quarti del Challenger di Perugia.

La vittoria contro Albert Ramos-Vinolas è sicuramente tra le più importanti della carriera di Raul Brancaccio. Soprattutto per come è arrivata. Non era semplice ribaltare il punteggio dopo aver avuto un break di vantaggio nel primo e aver poi perso il set.

Non era facile reagire nel secondo e portarlo a casa al tie-break. Così come difficile era chiuderla nel terzo con un punteggio netto come il 6-2 finale.

Brancaccio ce l’ha fatta, s è portato a casa uno scalpo importantissimo come quello del numero 70 al mondo e ora può pensare già al match di venerdì contro Lavagno.

“Non avevo mai giocato contro Albert, ma sappiamo tutti che è un giocatore straordinario, ha fatto una carriera incredibile. Sono molto contento della mia partita, penso sia stata una delle migliori dell’anno, ringrazio il pubblico che mi ha supportato e ora si pensa già a venerdì.

Sono stato bravo a restare concentrato viste le condizioni, sapevo che era un match durissimo, attendere la sera non è mai facile. Sono molto contento per la vittoria. Sull’erba non ho mai giocato, vado in Inghilterra settimana prossima, esperienza nuova, sono emozionato, ma penso di poter giocare bene. Ora però sono concentrato sul torneo di Perugia”.