Gevi Napoli Basket: ecco Lompart e Liguori, ora il coach L'iberico: "Spero che Pancotto possa restare. In contatto con alcuni tecnici"

La Gevi Napoli Basket ha presentato il responsabile dell'area tecnica, Pedro Llompart, e il direttore sportivo, Giuseppe Liguori, con l'amministratore delegato, Alessandro Dalla Salda in conferenza stampa. "Siamo finalmente passati alla fase operativa. Nella scelta di uno staff tecnico di qualità mi sono affidato a persone come Pedro Llompart e Giuseppe Liguori che hanno trasmesso la loro grande voglia di far bene. - ha spiegato l'ad azzurro - Completeremo lo staff tecnico della società con l’innesto di una figura dedicata allo scouting. Llompart è stato un mio giocatore. Al termine della carriera ha espresso subito il suo grande desidero di intraprendere questa nuova avventura confidando nella sua passione, esperienza e profonda conoscenza del basket sfruttando al meglio la capacità di potersi rapportare, come uomo di campo, anche con coach e giocatori. Confido nel suo grande talento per individuare le scelte giuste per la nostra squadra. Ho voluto affiancare a “Pedrito”, il nuovo direttore sportivo Giuseppe Liguori. Una figura che grazie alla sua esperienza e competenza, ha coniugato le esigenze del club, e quelle di campo. Liguori coadiuverà Llompart anche nel suo progressivo inserimento per conoscere la città di Napoli".

Llompart: "Già in contatto con alcuni coach"

“Ringrazio la società e Alessandro Dalla Salda per la fiducia concessa nei miei confronti. Sono davvero felice di lavorare in questo staff con l’aiuto anche di Giuseppe Liguori. - ha affermato Llompart - Ho voluto sposare immediatamente questo progetto entusiasmante. La nostra priorità in questo momento è quella di individuare il nuovo coach della Gevi Napoli Basket. Ho avuto l’onore di parlare con Cesare Pancotto, che ha ancora un altro anno di contratto con noi come assistant coach e spero che possa restare. Sono già in contatto con alcuni coach, ma il nuovo allenatore della squadra deve aver innanzitutto una grande voglia di venire a Napoli. Stiamo lavorando intensamente per questo ogni giorno".

Liguori: "Bello tornare a lavorare a Napoli"

“Sono davvero emozionato ed orgoglioso di tornare a lavorare nella mia città. Ringrazio davvero di cuore la società e l’amministratore delegato. Sono felice di poter mettere a disposizione di Llompart e del club la mia collaborazione seria e fattiva unitamente alla mia esperienza. Conosco bene i valori di questa società, alla quale bisogna essere tutti grati di aver tenuto per due stagioni consecutive la squadra in serie A nonostante l’alto coefficiente di difficoltà".