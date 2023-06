Judo, Grand Slam: Scutto e Pirelli in Kazakistan I due napoletani saranno rispettivamente impegnati nelle categorie -48 e -100 kg.

Da questa mattina la Barys Arena di Astana in Kazakistan ospiterà il sesto Grand Slam stagionale di judo. L’Italia si presenta al via con nove atleti (cinque donne e quattro uomini) e come al solito con ambizioni importanti: ci sarà nella categoria dei -48 kg la fenomenale Assunta Scutto (nella foto), reduce dal bronzo Mondiale. Anche al maschile c’è un po’ di Campania con Gennaro Pirelli che gareggerà nella categoria dei -100 kg

Gli altri convocati sono: Francesca Milani, Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Flavia Favorini, Angelo Pantano, Elios Manzi e Fabio Basile.

“Al femminile ci sarà un turnover - ha commentato Francesco Bruyere attraverso i canali federali-. Questa è l’ultima gara con in palio il 50% dei punti ai fini della qualificazione olimpica. Abbiamo deciso, pertanto, di portare soltanto le atlete con un effettivo bisogno di riempire o migliorare alcune caselle della rispettiva ranking list”, ha concluso il capo allenatore.

PROGRAMMA GARE

Venerdì 16 giugno: -48 kg D (con Scutto e Milani), -52 kg D (con Giuffrida), -57 kg D (con Toniolo), -60 kg U (con Pantano), -66 kg U (con Manzi e Basile)

Sabato 17 giugno: -63 kg D (con Favorini)

Domenica 18 giugno: -100 kg U (con Pirelli)