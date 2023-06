Pallanuoto, il Setterosa di Silipo ko contro l'Ungheria Il tecnico è stato chiaro: "Una sconfitta che ci sta perché la condizione non è delle migliori".

Il Setterosa è in fase di preparazione agli eventi più importanti ma si è concesso comunque un test match di lusso contro l’Ungheria. Ad Anzio, nella serata di mercoledì, la squadra di coach Carlo Silipo ha perso 12-9 mostrando i segni della fatica dell’allenamento mattutino. Del resto in questo periodo serve mettere benzina nelle gambe e i risultati contano poco. "Una sconfitta che ci sta perché la condizione fisica non è delle migliori ma non deve essere un alibi” ha spiegato a fine gara il tecnico napoletano del Setterosa. “Qualcosa di buono si è intravista, soprattutto in attacco, ma dobbiamo fare molto meglio. Ho visto ancora delle imprecisioni in difesa: errori che adesso vanno bene ma che non si dovranno ripetere a Long Beach e a Fukuoka. Ora le ragazze avranno qualche giorno di riposo, poi sarà il momento di fare sul serio".

Italia-Ungheria 9-12

Italia: Condorelli , Tabani 2, Galardi 1, Avegno , Giustini 2, Bettini , Picozzi , Bianconi 3, Palmieri , Marletta 1 (rig.), Cocchiere , Viacava , Banchelli , Gant , Cergol . All. Silipo

Ungheria: Magyari , Szilagyi 2, Baksa , Gurisatti , Mahieu , Hajdu 1, Mate , Keszthelyi 4 (2 rig.) , Leimeter 1, Rybanska 2, Farago 2, Garda , Neszmely . All. Biro

Arbitri: Ferrari, Nicolosi

Note: parziali 3-4, 3-3, 1-5, 2-0. Uscita per limite di falli Mate (H) a 2'50 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/10 + un rigore e Ungheria 4/7 + 2 rigori. In porta Banchelli (I) e Magyari (H). Condorelli (I) subentra a Banchelli a inizio secondo tempo. Banchelli (I) subentra a Condorelli a inizio terzo tempo. Condorelli (I) subentra a Banchelli a inizio quarto tempo. Spettatori 300 circa

Il gruppo in collegiale ad Anzio. Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito PD), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L'Ekipe Orizzonte). Completano lo staff gli assistente tecnici Cosimino Di Cecca, Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, il medico Virginia Desiderio, la fisioterapista Federica Ancidei e la team manager Barbara Bufardeci.

Foto, per Federnuoto.it Andrea Staccioli / deepbluemedia.eu