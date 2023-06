Pallanuoto, Mondiale U20: gli azzurrini di Brancaccio ko nei quarti La squadra del tecnico napoletano è stata fermata dalla forte Ungheria che si è imposta per 9-5.

Dopo la vittoria negli ottavi di finale del Mondaile under 20, in corso di svolgimento a Bucarest in Romania, contro l’Olanda (10-9), gli azzurrini di Roberto Brancaccio si sono fermati ai quarti al cospetto dell’Ungheria per 9-5. Magiari sempre avanti nel punteggio con la squadra di Brancaccio che non è riuscita nell’aggancio nell’ultimo periodo. Oggi azzurrini in campo per provare a conquistare il miglior piazzamento possibile. In programma, alle 15:30, c’è la gara contro il Montenegro già battuto nel girone eliminatorio lo scorso 12 giugno.

Il girone degli azzurri - gruppo A



1 giorno - sabato 10 giugno

Spagna-Montenegro 8-10 (1-3, 3-1, 1-3, 3-3)

talia-Croazia 8-10 (0-3, 4-3, 3-3, 1-1)



2 giorno - domenica 11 giugno

Spagna-Italia 10-9 (2-2, 3-2, 2-2, 3-3)

Montenegro-Croazia 14-12 dtr (9-9 / 2-2, 1-4, 2-3, 4-0)



3 giorno - lunedì 12 giugno

Italia-Montenegro 9-7 (3-2, 3-2, 1-2, 2-1)

Spagna-Croazia 12-7 (3-1, 3-2, 2-1, 4-2)



Le classifiche della fase preliminare



Gruppo A

1. Spagna 6

2. Montenegro 5

3. Croazia 4

4. Italia 3



Gruppo B

1. Ungheria 8

2. Serbia 7

3. Stati Uniti 3

4. Grecia 0



Gruppo C

1. Giappone 6

2. Germania 3

3. Sudafrica 0



Gruppo D

1. Olanda 3

2. Brasile 0



Gruppo E

1. Romania 6

2. Nuova Zelanda 3

3. Perù 0



Fruppo F

1. Australia 6

2. Iran 3

3. Argentina 0

Il calendario della seconda fase dei mondiali Under 20



La fase preliminare con 6 gironi, due da 4 e quattro da 3 squadre, si svolge dal 10 al 12 giugno. Successivamente, dal 13 al 15 giugno, le seconde e terze classificate dei gruppi da tre squadre vengono divise in altri due gruppi (G e H rispettivamente con 2C, 3D, 2E, 3F e 3C, 2D, 3E, 2F), le prime dei gruppi da tre si affrontano tra di loro (1D-1C e 1E-1F) con le due vincenti che nel turno successivo trovano le due quarte della prima fase e le perdenti che giocano con le terze dei gruppi A e B. Le prime e seconde classificate dei gruppi A e B (quelli da 4 squadre) riposano due turni e riprendono a giocare giovedì 15 giugno. Nella fase conclusiva, il 16 e 17 giugno, semifinali e finali. Alle ore 18.30 di sabato 17 giugno c'è la finale per l’assegnazione del titolo e alle 20 è prevista la cerimonia di chiusura dei campionati del mondo under20.



4 giorno – martedì 13 giugno

(26) 2E Nuova Zelanda-3F Argentina 9-11

(27) 3C Sudafrica-2D Brasile 7-20

(28) 3E Perù-2F Iran 6-12

(29) 1D Olanda-1C Giappone 18-12

(30) 1E Romania-1F Australia 11-5



5 giorno – mercoledì 14 giugno

(31) 2E Nuova Zelanda-3C Germania 6-15

(33) 3E Perù-2C Sudafrica 6-15

(34) 2F Iran-3D Brasile 9-17

(35) L29 Giappone-3A Croazia 12-21

(36) L30 Australia-3B Stati Uniti 8-11

(37) W29 Olanda-4A Italia 9-10 (3-5, 3-2, 2-1, 1-2)

(38) W30 Romania-4B Grecia 8-15



6 giorno – giovedì 15 giugno

(39) Sudafrica-Iran 15-16 dtr (12-12)

(41) Germania-Argentina 11-7

(42) Perù-Brasile 3-21

(43) 1A Spagna-W38 Grecia 10-11 dtr (6-6)

(44) 1B Ungheria-Italia 9-5 (4-1, 2-2, 2-2, 1-0)

(45) 2A Montenegro-Stati Uniti 9-10

(46) 2B Serbia-Croazia 16-15 dtr (11-11)



7 giorno – venerdì 16 giugno

(finale 17/18) 09.00 Nuova Zelanda-Sudafrica

(49) 10.30 L35 Giappone-L38 Romania

(50) 12.00 L36 Australia-L37 Olanda

(51) 15.00 L43 Spagna-L46 Croazia

(52) 16.30 L44 Italia-L45 Montenegro

(53) 17.00 W43 Grecia-W46 Serbia

(54) 18.30 W44 Ungheria-W45 Stati Uniti



8 giorno – sabato 17 giugno – finali

(15/16) 09.00 2G-2H

(13-14) 10.30 1G-1H

(11-12) 12.00 L49-L50

(9/10) 13.30 W49-W50

(7/8) 15.00 L51-L52

(5/6) 16.30 W51-W52

(3/4) 17.00 L53-L54

(1/2) 18.30 W53-W54

Gli azzurri in Romania. Alessandro Balzarini (AN Brescia), Francesco Condemi, Domenico Ruggiero e Tommaso Scollo (CC Ortigia 1928), Samuele Boezi e Pietro Faraglia (Distretti Ecologici Nuoto Roma), Alessandro Gugliotta (Nuoto Catania), Riccardo De Simon (President Bologna), Giglio Alberto Luca Rossi (Pro Recco), Matteo Bragantini (RN Savona), Luca Provenziani (Roma Vis Nova Pallanuoto), Roberto Spinelli, Agostino Maria Somma ed Ernesto Maria Serino (CN Posillipo), Mattia Rocchino (Acquachiara Ati 2000).

Nello staff, insieme al tecnico responsabile Roberto Brancaccio e all'assistente Christian Presciutti, il preparatore atletico Daniele Bianchi, il medico Paolo Moretti, il fisioterapista Marco Ciacci, il dirigente federale Fabio Conti. Arbitro italiano al seguito Mirko Schiavo.

Foto: Federnuoto.it