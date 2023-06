Scherma, Europei: Cuomo lontano dal podio in una giornata di dominio azzurro Dalla Bulgaria arrivano grandi notizie per il movimento azzurro che ha fatto bottino pieno.

E’ stato un trionfo azzurro quello andato in scena nella prima giornata degli Europei di Scherma a Plovdiv in Bulgaria. Dominio totale sia nella prova femminile di fioretto con l’oro di Martina Batini, l’argento di Martina Favaretto e la terza piazza per Alice Volpi e Francesca Palumbo. Nella prova di spada maschile, invece, sono arrivate “solo” due medaglie con l’oro di Di Veroli che ha battuto in finale 15-14 l’altro azzurro Vismara.

In gara, nella prova di spada maschile, c’era anche il napoletano Valerio Cuomo. Per lui un 23° posto. Dopo aver superato la fase a gironi agevolmente con quattro vittorie e una sconfitta, il partenopeo ha superato 15-7 il bulgaro Marinov prima di cedere per 15-8 sotto i colpi dell’ungherese Andrasfi.

Sicuramente Cuomo si aspettava di più dopo la vittoria del titolo italiano a La Spezia, ma ora è il momento di voltare subito pagina e pensare alla prova a squadre della prossima settimana ai Giochi Europei di Cracovia.

CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI DI SPADA MASCHILE – PLOVDIV (BUL), 16 GIUGNO 2023

Finale

Di Veroli (ITA) b. Vismara (ITA) 15-14



Semifinale

Di Veroli (ITA) b. Brinkmann (Ger) 15-12

Vismara (ITA) b. Antiewicz (Pol) 15-7



Quarti di finale

Di Veroli (ITA) b. Svensson (Swe) 15-8

Vismara (ITA) b. Van Nunen (Ned) 14-9



Ottavi di finale

Di Veroli (ITA) b. Herzberg (Ger) 15-9

Vismara (ITA) b. Bielec (Pol) 15-12



Tabellone da 32

Andrasfi (Hun) b. Cuomo (ITA) 15-8

Di Veroli (ITA) b. Koch (Hun) 11-9

Vismara (ITA) b. Vuorinen (Fin) 15-14



Tabellone da 64

Cuomo (ITA) b. Marinov (Bul) 15-7

Di Veroli (ITA) b. Mahringer (Aut) 14-12

Vismara (ITA) b. Von Der Osten (Den) 15-13



Fase a gironi

Valerio Cuomo: 4 vittorie, 1 sconfitta

Davide Di Veroli: 4 vittorie, 2 sconfitte

Federico Vismara: 4 vittorie, 2 sconfitte

Gabriele Cimini: 4 sconfitte, 1 vittoria (eliminato dopo i gironi)

Classifica (88): 1. Davide Di Veroli (ITA), 2. Federico Vismara (ITA), 3. Mateusz Antiewicz (Pol), 3. Marco Brinkmann (Ger); 23. Valerio Cuomo, 73. Gabriele Cimini

CAMPIONATI EUROPEI INDIVIDUALI DI FIORETTO FEMMINILE – Plovdiv (Bul), 16 giugno 2023

Finale

Batini (ITA) b. Favaretto (ITA) per ritiro

Semifinali

Batini (ITA) – Palumbo (ITA) 15-12

Favaretto (ITA) b. Volpi (ITA) 15-9



Quarti di finale

Batini (ITA) b. Castro (Esp) 15-4

Palumbo (ITA) b. Lyczbinska (Pol) 15-8

Favaretto (ITA) b. Walczyk Klimaszyk (Pol) 15-8

Volpi (ITA) b. Patru (Fra) 15-7



Ottavi di finale

Batini (ITA) b. Marino (Esp) 15-7

Palumbo (ITA) b. Druck (Isr) 15-5

Favaretto (ITA) b. Thibus (Fra) 15-11

Volpi (ITA) b. Stutchbury (Gbr) 15-14



Tabellone da 32

Batini (ITA) b. Schreiber (Swe) 15-7

Palumbo (ITA) b. Behr (Ger) 15-6

Favaretto (ITA) b. Kontochristopoulou (Gre) 15-10

Volpi (ITA) b. Kraenkl (Aut) 15-3



Fase a gironi

Martina Batini: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Alice Volpi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Francesca Palumbo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Martina Favaretto: 5 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (56): 1. Martina Batini (ITA), 2. Martina Favaretto (ITA), 3. Alice Volpi (ITA), 3. Francesca Palumbo (ITA)