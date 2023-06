Tennis, Challenger di Perugia: Brancaccio eliminato nel derby azzurro Lavagno si è imposto 6-2 6-3 mettendo fine all'avventura del tennista di Torre del Greco.

L’avventura di Raul Brancaccio al torneo Challenger di Perugia è finita ai quarti di finale. Dopo l’importantissima e anche inattesa vittoria su Albert Ramos-Vinolas in tre set e dopo tre ore di battaglia, il tennista campano non è riuscito a ripetersi nel derby azzurro contro Lavagno. Sulla terra rossa del circolo umbro è arrivato un ko per 6-2 6-3 che lascia poco spazio a recriminazioni.

Per Brancaccio questo torneo è stato comunque positivo per aver ritrovato la vittoria e soprattutto sensazioni importanti. La condizione è in crescita e dopo i problemi degli ultimi mesi questa è la notizia migliore. Dalla prossima settimana ci sarà il cambio di superficie con un torneo su erba in Inghilterra e poi l’attesissima avventura nel tabellone di qualificazione di Wimbledon.