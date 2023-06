Nuoto, Coppa Len: a Belgrado nella 10 km bronzo per Sanzullo Il napoletano ha chiuso alle spalle dell'ungherese Rasovszky e dell'altro azzurro Guidi.

Nella terza tappa della Coppa Len a Belgrado è arrivata ancora una dimostrazione di forza dell’Italfondo. Due gli azzurri sul podio nella 10 km, si tratta del cagliaritano Marcello Guidi che ha chiuso al secondo posto in 1h51'57''88 e del napoletano Mario Sanzullo, bronzo in 1h51''58''94. Per Sanzullo tesserato con le Fiamme Oro e col Circolo Canottieri Napoli, è l’ennesimo buon risultato degli ultimi anni in un momento in cui l’Italia del fondo offre una grande concorrenza. La 10 km di Belgrado ha visto trionfare l'ungherese Kristof Rasovszky in 1h51'53''70. Al femminile successo per la tedesca Lea Boy davanti ad Arianna Bridi e a Bettina Fabian.

Coppa Len - 3^ tappa Belgrado

10 km maschile

1. Kristof Rasovszky (Hun) 1h51'53''70

2. Marcello Guidi 1h51'57''88

3. Mario Sanzullo 1h51'58''94

10 km femminile

1. Lea Boy (Ger) 2h02'16''37

2. Arianna Bridi 2h02'20''21

3. Bettina Fabian (Hun) 2h02'20''71

I podi azzurri della Coppa Len 2023

1^ tappa Eilat (Israele)

10 km maschile

2. Domenico Acerenza

3. Marcello Guidi

10 km femminile

1. Ginevra Taddeucci

2^ tappa Piombino

10 km maschile

1. Domenico Acerenza

2. Andrea Filadelli

3. Ivan Giovannoni

3. Mario Sanzullo

10 km femminile

2. Ginevra Taddeucci

3. Barbara Pozzobon

3^ tappa Belgrado

10 km maschile

2. Marcello Guidi

3. Mario Sanzullo

10 km femminile

2. Arianna Bridi

I podi azzurri della Coppa Len 2022

1^ tappa Eilat (Israele)



10 km maschile

1. Kristof Rasovszky (Hun)

2. Domenico Acerenza

3. Gregorio Paltrinieri

10 km femminile

1. Ana Marcela Cunha (Bra)

2. Oceane Cassignol (Fra)

3. Ginevra Taddeucci

2^ tappa Piombino



10 km maschile

1. Sacha Velly (Fra)

2. Marcello Guidi

3. Gregorio Paltrinieri

10 km femminile

1. Leonie Beck (Ger)

2. Rachele Bruni

3. Giulia Gabbrielleschi

3^ tappa Alghero



10 km maschile

1. Gregorio Paltrinieri

2. Domenico Acerenza

3. Marcello Guidi

10 km femminile

1. Mira Szimcsak (Hun)

2. Rachele Bruni

3. Giulia Gabbrielleschi