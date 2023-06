Gevi Napoli Basket: Milicic coach, ora via alla costruzione del roster Panchina al croato con cittadinanza polacca e commissario tecnico della Polonia

Alessandro Dalla Salda amministratore delegato, Pedro Llompart responsabile dell'area tecnica, Giuseppe Liguori direttore sportivo, Igor Milicic coach: ulteriore step compiuto dalla Gevi Napoli Basket per la stagione 2023/2024. Il club azzurro punta sul croato con cittadinanza polacca, classe '76, commissario tecnico della Polonia e reduce dall'avventura sulla panchina del Besiktas. "Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia Napoli Basket. - ha spiegato Milicic - Arrivo con impegno e determinazione per portare Napoli tra i grandi club. Sono pronto e carico per fare qualcosa di straordinario con il Napoli Basket". Anche nelle parole del nuovo tecnico c'è la conferma dell'obiettivo societario, quello di vivere una stagione tra le big della massima serie. Dall'organigramma al roster: ora i dirigenti, in compagnia del nuovo allenatore, potranno definire le linee guida per la costruzione della squadra.

La scheda

"Milicic, croato con cittadinanza Polacca, classe 1976, dopo un’ottima carriera da giocatore, vincendo competizioni prestigiose come un Campionato polacco, 3 coppe di Polonia e una Coppa di Belgio e militando anche nella nazionale croata, inizia il suo percorso di allenatore nel campionato polacco con l’AZS Kozszalin, nella stagione 2014-2015.

Nel 2015-2016 si trasferisce, ancora in Polonia, al Wloclawek, dove rimarrà per 5 anni fino al 2020, conquistando 2 campionati polacchi, nel 2017-2018 e nel 2018-2019, 1 coppa di Polonia e due supercoppe polacche. Nel 2020-2021 il nuovo coach della Gevi viene ingaggiato dallo Stal Ostrow Wielkopolski, vincendo un altro campionato. Nella stagione successiva si aggiudica, ancora con Stal Ostrow, la Coppa di Polonia.

Grazie ai suoi brillanti risultati, Milicic viene scelto come allenatore della Nazionale Polacca e, ad EuroBasket 2022, raggiunge uno splendido quarto posto, superando ai quarti la Slovenia di Luka Doncic, cedendo alla Francia in semifinale. Nella stagione appena conclusa Milicic ha guidato il Besiktas, nel massimo campionato turco".

