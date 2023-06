Tennis, Challenger di Ilkley: Brancaccio fa il suo esordio sull'erba Il campano sfiderà oggi pomeriggio il britannico Monday numero 571 del mondo.

E’ previsto oggi pomeriggio, intorno alle 15:00, l’esordio di Raul Brancaccio al Challenger di Ilkley nel Regno Unito. Per il ragazzo di Torre del Greco sarà la prima esperienza sull’erba e proprio per questo c’è grande curiosità per capire come se la caverà.

Brancaccio ha un gioco che può adattarsi bene ad un fondo così veloce, ma gli servirà comunque un po’ di tempo per adattarsi e modificare il suo gioco. L’esordio non dovrebbe essere troppo complicato. L’azzurro sfiderà il tennista di casa Johannus Monday, numero 571 del mondo. La classifica però non va guarda troppo. Brancaccio è numero 138 ma non ha mai giocato su questa superficie, il britannico invece la conosce bene.