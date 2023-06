Tennis, Challenger di Ilkley: Brancaccio vince all'esordio sull'erba Il ragazzo di Torre del Greco si è imposto con un doppio 6-3 sul britannico Monday.

Esordio vincente per Raul Brancaccio sull’erba di Ilkley, torneo Challenger in corso di svolgimento nel Regno Unito. Per il campano buona la prima contro un avversario come il numero 571 del mondo Johannus Monday. Vittoria agevole arrivata con un doppio 6-3 e senza mai perdere il servizio. Brancaccio ha servito il 61% di prime palle ottenendo l’’85% dei punti. Percentuale alta anche sulla seconda con il 76%. Significa che, nonostante non sia arrivato nessun ace, l’azzurro è stato solido trovando gli schemi giusti per comandare il gioco.

Martedì tornerà in campo per il secondo turno dove se la vedrà contro un altro britannico come il numero 435 della classifica ATP Charles Broom. Match in programma per le ore 12:00.