Rugby, Capuozzo campione di Francia con lo Stade Toulousain Il ragazzo d'origine campana è fermo ai boxe per infortunio ma ha festeggiato questo bel titolo.

Ange Capuozzo continua a raccogliere successi, anche se questa volta non ha potuto dare il suo contributo dal campo. Dopo le belle esperienze con grandi prestazioni con la maglia azzurra, il franco-napoletano ha vinto il titolo di campione di Francia con lo Stade Toulousain ma senza giocare. E’ fermo da metà aprile e tornerà in campo solo tra qualche settimana, giusto in tempo per preparare il Mondiale con la maglia azzurra. Per lui però sono arrivate comunque presenze e mete importanti in questo campionato. Dopo l’atto finale e la conquista del titolo, anche il presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti ha voluto congratularsi col campione d’origine campana.

“Congratulazioni al nostro Ange Capuozzo e al suo Stade Toulousain per la conquista del Bouclier de Brennus. Una grande gioia a coronamento di una stagione indimenticabile”.