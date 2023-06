Tennis, Challenger di Poznan: Giustino eliminato da Diaz Acosta Il napoletano è stato battuto in rimonta dal più quotato atleta argentino.

Lorenzo Giustino è stato eliminato al Challenger di Poznan in Polonia. L’atleta napoletano, attualmente numero 255 della classifica ATP, è stato battuto dopo 2 ore e 41 minuti di battaglia dall’argentino Diaz Acosta. Sulla terra rossa polacca l’azzurro ha dato filo da torcere al più quotato rivale, numero 117 al mondo, imponendosi nel primo set per 6-3 prima di cedere nel secondo 6-2 e 6-4 nel terzo e decisivo parziale. Giustino ha giocato un buon match ma non è riuscito a raccogliere tanto con la prima di servizio con percentuali non altissime.