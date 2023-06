Tennis, Challenger di Ilkley: Brancaccio fuori al secondo turno Il campano è stato sconfitto in due set dal britannico Broom.

Dopo il rinvio arrivato nella giornata di martedì Raul Brancaccio è riuscito a scendere in campo oggi. Purtroppo il ragazzo campano è incappato in una giornataccia e la sua avventura sull’erba del torneo Challenger di Ilkley è finita al secondo turno. L’azzurro è stato battuto in 66 minuti dal britannico Charles Broom che si è imposto nel primo set per 6-1 e nel secondo, sicuramente più lottato, per 6-4. Per Brancaccio il prossimo appuntamento sull’erba è quello col torneo di qualificazione a Wimbledon che andrà in scena, da lunedì 26 giugno fino alla giornata di giovedì quando si svolgeranno gli incontri decisivi del terzo turno.