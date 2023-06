Pallanuoto, World Cup: il Setterosa di Silipo eliminato dalla Spagna Le iberiche si sono imposte 12-5, azzurre costrette a lottare per il quinto posto.

E’ iniziata male l’avventura del Setterosa alle finale della World Cup 2023 a Long Beach in California. Azzurre travolte dalla Spagna nei quarti di finale in una sfida da dimenticare. La truppa guidata dal tecnico napoletano Carlo Silipo è stata in partita solo nel primo quarto, poi le iberiche hanno preso il largo. Decisivi terzo e quarto parziale (4-2 4-1) che hanno permesso alla squadra di Oca di giocare con serenità e gestire lo sforzo. Per Giustini e compagne nulla da fare con un quarto tempo concluso senza trovare il gol e con un pesantissimo 12-5.

Silipo a fine match è stato chiaro: “Partita difficile, anche se l'abbiamo approcciata bene all'inizio. Poi delle disattenzioni ci hanno fatto perdere contatto con la Spagna e le ragazze si sono disunite. La squadra deve ancora smaltire i carichi di lavoro, poichè abbiamo svolto una preparazione molto dura".

L’avventura azzurra però non è finita. Non si giocherà per le medaglie ma tornerà in campo contro la Nuova Zelanda nella sfida che potrebbe regalare l’accesso alla finale per il quinto posto.

World Cup, Long Beach California

Spagna-Italia 12-5 (2-2, 4-2, 4-1, 2-0)

Spagna: Ester, Prats 1, A. Espar 1, B. Ortiz 1, Perez, Crespi, E. Ruiz 4 (1 rig.), A. Ruiz, Forca 2 (1 rig.), Camus, M. Garcia 1, Leiton 2, Terré. All. Oca.

Italia: Banchelli, C.Tabani, Galardi, Avegno, Giustini 2, Bettini, Picozzi 1, Bianconi 1, Palmieri, Marletta 1, A. Cocchiere, Viacava, Condorelli. All. Silipo.

ARBITRI: Varkonyi (Ung) e Dutilh-Dumas (Ola).

Note: Uscite per limite di falli Crespi (S) e Prats (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Spagna 4/8 + 2 rigori e Italia 3/14.

SuperFinal World Cup - orario Usa (+9 h in Italia)

Quarti di finale - venerdì 23 giugno

Olanda-Nuova Zelanda 5-15

Spagna-Italia 12-5

Usa-Israele 16-6

Ungheria-Grecia 20-13

Semifinali - sabato 24 giugno

5° posto

13.00 Israele-Grecia

15.00 Italia-Nuova Zelanda

1° posto

17.00 Stati Uniti-Ungheria

19.00 Olanda-Spagna