Giochi Europei, Atletica: Sibilio stravince e spinge l'Italia in classifica Il napoletano ah vinto i 400 ostacoli col suo secondo miglior crono in carriera.

La cara vecchia Coppa Europa, in corso di svolgimento a Chorzow in Polonia, regala una giornata speciale ad Alessandro Sibilio che fa doppietta portando a casa l’oro dei Giochi Europei e il primo posto con punti importanti per la squadra azzurra nei 400 ostacoli.

Con grande facilità, serenità e controllo, il napoletano ha corso in 48.15, tempo inferiore solo a quello realizzato nel 2021 nella semifinale Olimpica. Crono che è anche il nuovo record dei Campionati Europei a squadre che apparteneva al fenomenale Karsten Warholm. “Bella gara, mi sono distratto ad un certo punto, ma sono contento” ha raccontato Sibilio ai microfoni di rai sport. “Era importante portare punti alla squadra sottolinea-. Non mi è piaciuta la prestazione, pretendo molto da me, sacrifico tanto e quando faccio errori come questo mi arrabbio con me stesso. Vado avanti, sono un grande agonista, le mie ambizioni forse sono anche troppo alte e per questo mi arrabbio quando accadono cose simili. Sono contento di essermi stabilizzato sui 48 secondi, stiamo lavorando bene, adesso ho altri obiettivi fino a Budapest. A Napoli fino a settembre per noi tifosi del Napoli sarà sempre feste, spero di farli festeggiare anche io ad agosto”.

Il Mondiale è il grande obiettivo di Sibilio che continua a migliorare e ad alzare l’asticella delle ambizioni.