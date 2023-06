Atletica, l'Italia vince la Coppa Europa con Sibilio in grande forma Il napoletano, dopo la vittoria nei 400 ostacoli, ha dato il suo contributo anche nella 4x400 mista.

Il successo di Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli ha contribuito a lanciare l’Italia verso la storica vittoria di quella che un tempo si chiamava Coppa Europa. A Chorzow, in Polonia, il campano ha dato il suo grande contributo prendendo parte anche alla 4x400 mista insieme ad Edoardo Scotti (45.52 con partenza di blocchi), Ayomide Folorunso (50.82), e Anna Pollinari (51.84) che ha preso il posto di Alice Mangione che si è fermata nel riscaldamento.

Il campione napoletano ha concluso la sua frazione in 45.38 confermando di essere in buone condizioni nonostante la pista polacca, anche per via delle temperature, non si sia dimostrata velocissima. Azzurri terzi nella serie e quinti nel complessivo, ma soprattutto primi nella classifica generale con 426.5 punti davanti ai padroni di casa della Polonica (402.5) e alla Germania 387.5.

Quarta piazza per la Spagna che ha terminato davanti a Gran Bretagna (341), Olanda e Francia. Retrocessi in seconda divisione Norvegia (sedicesima), Turchia (quindicesima) e Belgio (quattordicesimo).

Per Sibilio, che oltre due settimane fa aveva dichiarato l’obiettivo della squadra azzurra di vincere la competizione, è stato un week end importante. Il 48.14 corso nei 400 ostacoli, nonostante un errore nella ritmica che lo ha fatto molto arrabbiare, poteva essere un tempo ancora migliore con una temperatura diversa. Il risultato finale, però, è comunque di grande livello e questo lascia ben sperare in vista dei Mondiali di Budapest.