Gevi Napoli Basket, ecco Milicic: "Grato per l'opportunità e per il progetto" Confermati Pancotto e Cavaliere nello staff tecnico con il croato head coach

Orgoglioso del progetto tecnico garantito dalla Gevi Napoli: così il nuovo head coach della squadra azzurra, Igor Milicic, nel corso della presentazione dallo Skyline Mediterraneo di Pozzuoli. "Sono molto grato dell'opportunità di entrare a far parte di questo progetto a Napoli. - ha spiegato l'allenatore croato con cittadinanza polacca - Sono stato subito attirato dall'ambizione della società che, passo dopo passo, vuole raggiungere livelli sempre più alti ed è il mio obiettivo. Parlando con Pedro (Llompart, ndr) e Alessandro (Dalla Salda, ndr) abbiamo trovato questo desiderio comune di rendere unico questo progetto e grazie anche alla nota passione che c'è qui al sud credo ci siano grosse possibilità di costruire qualcosa di solido e di cui potremo essere fieri. Sono sicuro di volermi impegnare al massimo per aiutare la società a crescere dal punto di vista sportivo e soprattutto a restare ai vertici nel lungo periodo. Su questo abbiamo trovato un terreno comune, lavoriamo per una società sana e rispettata e siamo pronti a partire. Sono molto felice di farne parte e vorrei ringraziare anche i proprietari per aver creduto in questo progetto. Sono sicuro che alla fine saremo fieri del lavoro svolto".

Pancotto e Cavaliere nello staff tecnico

In compagnia dell'amministratore delegato Dalla Salda e del responsabile dell'area tecnica Llompart, ma non solo: c'erano anche il direttore sportivo, Giuseppe Liguori, e gli assistant, Cesare Pancotto e Francesco Cavaliere. "Ringrazio Cesare per essere rimasto insieme a noi con un ruolo che per me va oltre quello di assistente. - ha aggiunto Dalla Salda - E ringrazio anche Francesco Cavaliere, super confermato, sempre più uomo società, ma rimasto perché ha qualità, non perché è di Napoli. Abbiamo in questo periodo abbiamo potuto notare le sue qualità. È giovane, ma penso che possa essere un bellissimo punto di riferimento".