Nuoto: Scotto Di Carlo in continua crescita La giovane napoletana è reduce da un buon Sette Colli al Foro Italico.

Due primi posti nelle finali B per Viola Scotto di Carlo al torneo internazionale "Settecolli" che si è svolto al Foro Italico a Roma nel fine settimana. Ma oltre al successo per aver tagliato per prima il traguardo la nuotatrice della Napoli Nuoto ha ottenuto in entrambe le gare il miglior tempo delle italiane in gara all’evento nella Capitale, nonché il miglior tempo stagionale sia nei 50 stile libero che 50 farfalla, finora, in Italia. “Per noi rappresenta un vanto importante e un orgoglio, Viola ormai non è solo il presente ma il futuro nel panorama del nuoto nazionale”, ha dichiarato Ottorino Altieri, responsabile dell’area nuoto della Napoli Nuoto.

Il primo risultato è arrivato nei 50 farfalla dove la Scotto di Carlo ha chiuso in finale con il tempo di 26”11. Poi, il bis è giunto nei 50 stile libero dove la nuotatrice originaria di Bacoli ha fissato il cronometro sul tempo di 25”14. Nei 100 farfalla, invece, ha chiuso sesta in finale con 58”9. “Sono tempi che non arrivano per caso ma sono il frutto di una programmazione ben precisa – dichiara Fabrizio Fusco, tecnico che segue ogni giorno la Scotto di Carlo -. Questo non rappresenta un punto d’arrivo ma, anzi, per noi e soprattutto per lei è la base su cui costruire le vittorie future”.

Solo un mese fa la ventenne atleta ricevette un premio nella serata in cui il presidente della Federnuoto Campania e il sindaco di Pozzuoli le diedero lustro. Successi che arrivano dopo quelli dello scorso anno ai Giochi del Mediterraneo e il titolo di campionessa italiana conquistato agli ultimi Assoluti italiani di Riccione.