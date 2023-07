Nuoto Paralimpico: Boni, Marigliano e Procida ai Mondiali di Manchester Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village di Napoli è uno dei veterani della squadra azzurra.

Da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto la città di Manchester in Inghilterra ospiterà i Mondiali di nuoto paralimpico. Evento attesissimo ad un anno dai Giochi di Parigi. La squadra azzurra per l’evento è già fatta e tra i convocati ci sono anche tre atleti campani. Presente il veterano Vincenzo Boni, nuotatore che difende i colori delle Fiamme Oro e del Caravaggio Sporting Village, per lui si tratta dell’ennesimo appuntamento iridato in una carriera ricca di belle soddisfazioni e avventura in giro per il mondo. Tra gli uomini ci sarà anche l’altro partenopeo Emmanuele Marigliano, mentre tra le donne la confermatissima atleta di Castellammare di Stabia Angela Procida. La squadra, anche quest’anno fortissima, potrà contare su campionissimi come Simone Barlam, Federico Morlacchi e una novità come Manuel Bortuzzo al maschile. Intanto il team è in raduno a Roma. Dell’avventura inglese hanno parlato, in una conferenza stampa di presentazione, sia il presidente di FINP Roberto Valori che il direttore tecnico Riccardo Vernole.

“Negli ultimi anni siamo diventati un punto di riferimento nel nuoto paralimpico grazie sicuramente alla spinta che è stata data dalle persone scelte per guidare la Nazionale, dalla crescita societaria e individuale -ha spiegato il massimo dirigente della FINP-. Una delle cose più rilevanti è stata, senza dubbio, la nascita del Comitato Italiano Paralimpico perché è riuscito a dare autonomia a chi non ce l’aveva prima.

A parte qualche new entry, questa è una Nazionale matura; tutti i ragazzi hanno già vinto e portato a casa risultati importanti nelle precedenti edizioni dei Mondiali o delle Paralimpiadi. Il cambiamento, per sua natura, porta con sé sempre qualcosa di transitorio, mentre da noi c’è qualcosa che non cambia mai: la passione, la voglia, la tenacia, il desiderio di far bene e di stimolare nella giusta maniera.

Abbiamo fortemente voluto questa Conferenza Stampa e la settimana di collegiale a un mese dai Mondiali perché era significativo fare un evento con la partecipazione di tutti gli atleti.

Faccio il mio più grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti e desidero ringraziare e salutare: il Capo della Polizia Dott. Montini e i suoi collaboratori, i giornalisti e tutti coloro che sono venuti a onorare e impreziosire questa giornata.

L’obiettivo fondamentale rimane quello di aumentare sempre di più l’equiparazione tra le persone disabili e non, e ci auguriamo che ad ogni medaglia, ad ogni bracciata, ad ogni gesto atletico – che riprenderà la RAI a Manchester – si potranno registrare importanti momenti di storia che entreranno nelle case di qualche ragazzo disabile, e che vedendo i nostri campioni, avrà la voglia di entrare in una piscina, su una pista d’atletica o su un campo di calcio”.

Ad un anno dai Giochi il DT Vernole si aspetta risposte importanti. “Per me è un momento davvero particolare, siamo vicini alla Paralimpiade di Parigi 2024, alla gara che tutti sognano e a cui tutti aspirano di partecipare. Ora alle porte abbiamo il Mondiale di Manchester che riveste una doppia valenza: i primi due classificati di ciascuna gara porteranno una slot ciascuno all’Italia del nuoto paralimpico per Parigi. Ma non è solo questo: abbiamo dei titoli da difendere da una concorrenza sempre più accanita. Vedere tutta la Nazionale davanti ai miei occhi, mi fa rendere conto di quanto abbiamo costruito, siamo un castello con tante torri fortificate, dovremo difendere due Titoli Mondiali (nel 2019 a Londra e nel 2022 a Madeira), non sarà facile, ma daremo tutto ciò che possiamo dare. Non ci siamo mai allontanati dall’obiettivo, ho già visto la voglia dei ragazzi ai Campionati Assoluti Estivi che hanno nuotato ottime prestazioni considerato l’intenso periodo di preparazione. Il segreto del successo sta nel binomio fra atleta e tecnico”.

Dunque l’Italnuoto volerà a Manchester con la consapevolezza di essere forte e la voglia di raccogliere ancora grandi risultati.

Uomini

AMODEO Alberto Polha Varese

BARLAAM Simone G.S. FF.OO./Polha Varese

BEGGIATO Luigi G.S. Fiamme Gialle/Circolo Sportivo Guardia di Finanza

BETTELLA Francesco G.S. FF.OO./Civitas Vitae Sport Education

BICELLI Federico G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana no Frontiere

BOCCIARDO Francesco G.S. FF.OO./Nuotatori Genovesi

BONI Vincenzo G.S. FF.OO./Caravaggio Sporting Village

BORTUZZO Manuel Mateo G.S.FF.OO.

FANTIN Antonio G.S. FF.OO./SS Lazio nuoto Ssd

GOUDA SAID HASSAN Karim Circolo Canottieri Aniene

MARIGLIANO Emmanuele Asd Centro Sportivo Portici

MENCIOTTI Riccardo Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem G.S. FF.OO./ Canottieri Baldesio Asd

MORLACCHI Federico G.S.Fiamme Azzurre/Polha Varese

RAIMONDI Stefano G.S.FF.OO.

Donne

BERRA Alessia Polha Varese

BOGGIONI Monica G.S. FF.OO./ AICS Pavia Nuoto

GHIRETTI Giulia G.S. FF.OO./ Asd Ego Nuoto

GILLI Carlotta G.S. FF.OO./Rari Nantes Torino

PALAZZO Xenia G.S. Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team

PROCIDA Angela G.S. FF.OO./ Asd Centro Sportivo Portici

SCORTECHINI Alessia Circolo Canottieri Aniene

TALAMONA Arianna Polha Varese

TERZI Giulia G.S. FF.OO./Polha Varese

Foto: Finp.it