Gevi Napoli Basket: ingaggiato Giovanni De Nicolao. Il club saluta Uglietti Seconda ufficialità in entrata dopo quello di Lever per gli azzurri

Proseguono gli annunci della Gevi Napoli. Il club azzurro ha reso noto di aver ingaggiato Giovanni De Nicolao. Il playmaker, classe '96, è reduce dall'avventura con la Pallacanestro Trieste. "Voglio ringraziare la società e in particolare l’amministratore delegato Dalla Salda, il eesponsabile dell’area tecnica Llompart, e coach Milicic per la fiducia. - ha spiegato De Nicolao - Quando ho ricevuto la chiamata di Napoli e mi è stato illustrato il progetto ambizioso del club, essendo anche io una persona molto ambiziosa, non ho esitato ad accettare. Vogliamo costruire qualcosa di speciale e sono orgoglioso di farne parte. Non vedo l’ora di conoscere tutto il popolo biancazzurro. Ce la metteremo tutta per far innamorare i tifosi di questa squadra".

Llompart: "Giocatore con alta capacità difensiva"

"Con l’arrivo di De Nicolao apriamo il mercato degli esterni della nostra squadra. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica, Pedro Llompart - Giovanni è un play con alta capacità difensiva e possiede molta esperienza nel nostro campionato. Arriva da noi con una maturità perfetta per fare un ulteriore passo avanti nella sua bella carriera e siamo sicuri che ciò possa accadere. È un atleta che sarà molto importante per il nostro nuovo progetto".

Nel frattempo la Gevi saluta Lorenzo Uglietti. Il club "giunta la naturale scadenza del rapporto contrattuale, ringrazia e saluta il suo capitano Lorenzo Uglietti, travolgente protagonista delle ultime tre straordinarie stagioni della Gevi Napoli, coincise con la promozione in serie A e con la salvezza. - si legge nella nota del sodalizio partenopeo - Tutta la società gli augura il meglio per il futuro, insieme alle più grandi fortune professionali e personali".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket