Pallanuoto, ecco il Setterosa di Silipo per il Mondiale di Fukuoka Il tecnico napoletano ha reso nota la lista delle convocate per la competizione iridata in Giappone.

In Giappone per salire sul podio. Deve essere questo l’obiettivo del Setterosa. Dopo il quarto posto di Budapest e il bronzo Europeo, ora bisogna alzare l’asticella. Non sarà per nulla semplice perché la concorrenza è tanta ma la squadra di Silipo lotterà per raggiungere l’obiettivo. Il tecnico napoletano ha annunciato le prescelte per la lunga trasferta in terra Nipponica. A Fukuoka, dal 16 al 28 luglio, il Setterosa si giocherà tanto. Esordio contro l’Argentina nel girone C, poi la Grecia e il Sudafrica prima della fase ad eliminazione diretta.

Il commissario tecnico Carlo Silipo ha definito la composizione del Setterosa che parteciperà ai campionati mondiali di pallanuoto femminile, in svolgimento al Marine Messe Fukuoka Hall B, dal 16 al 28 luglio.

Atlete: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina Banchelli (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Sofia Giustini e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Claudia Roberta Marletta, Valeria Maria Grazia Palmieri, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L'Ekipe Orizzonte).

Staff: commissario tecnico Carlo Silipo, assistente tecnico Cosimino Di Cecca, preparatrice dei portieri Elena Gigli, team manager Barbara Bufardeci, preparatore atletico Valerio Viero, medico Gianluca Camillieri, fisioterapista Federica Ancidei, video-analista Marco Russo.



Arbitri al seguito Raffaele Colombo e Alessia Ferrari.



Gironi

A: Cina, Francia, Stati Uniti, Australia

B: Spagna, Israele, Paesi Bassi, Kazakistan

C: Argentina, Grecia, Italia, Sudafrica

D: Canada, Nuova Zelanda, Ungheria, Giappone

Regolamento: le prime classificate qualificate direttamente ai quarti di finale; negli ottavi 2A-3B (vincente contro 1C), 3A-2B (vincente contro 1D), 2C-3Dm (vincente contro 1A), 3C-2D (vincente contro 1B). Si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le prime due classificate.

Calendario girone C

orario italiano (locale +7 ore)

Domenica 16 luglio

Italia-Argentina alle 9:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

Martedì 18 luglio

Sudafrica-Italia alle 5:00 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer

Giovedì 20 luglio

Grecia-Italia alle 3:30 in diretta su Raidue e Sky Sport Summer



Setterosa medagliati ai campionati mondiali (2 ori, 1 argento, 2 bronzi)

ROMA 1994

3. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Lariucci, Virzì, Vaillant, Di Giacinto, Consoli, Malato, Di Siena, Abbate, Grego, Sabbatini. CT Formiconi

PERTH 1998

1. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Lariucci, Virzì, Vaillant, Di Giacinto, Consoli, Malato, Araujo, Musumeci, Grego, Gay. CT Formiconi

FUKUOKA 2001

1. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Bosurgi, Sciolti, Vaillant, Di Mario, Consoli, Malato, Araujo, Musumeci, Grego, Sabbatini. CT Formiconi

BARCELLONA 2003

2. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Bosurgi, Lava, Zanchi, Di Mario, Ragusa, Malato, Araujo, Musumeci, Grego, Toth. CT Formiconi

KAZAN 2015

3. Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti, Queirolo, Radicchi, Aiello, Di Mario, Bianconi, Emmolo, Pomeri, Laura Barzon, Frassinetti, Teani. CT Conti

Albo d'oro e piazzamenti Italia

Madrid 1986: 1. Australia, 2. Olanda, 3. Usa; Italia non presente

Perth 1991: 1. Olanda, 2. Canada, 3. Usa; Italia non presente

Roma 1994: 1. Ungheria, 2. Olanda, 3. Italia

Perth 1998: 1. Italia, 2. Olanda, 3. Australia

Fukuoka 2001: 1. Italia, 2. Ungheria, 3. Canada

Barcellona 2003: 1. Usa, 2. Italia, 3. Russia

Montreal 2005: 1. Ungheria, 2. Usa, 3. Canada; Italia settima

Melbourne 2007: 1. Usa, 2. Australia, 3. Russia; Italia quinta

Roma 2009: 1. Usa, 2. Canada, 3. Russia; Italia nona

Shanghai 2011: 1. Grecia, 2. Cina, 3. Russia; Italia quarta

Barcellona 2013: 1. Spagna, 2. Australia, 3. Ungheria; Italia eliminata agli ottavi di finale

Kazan 2015: 1. Usa, 2. Olanda, 3. Italia

Budapest 2017: 1. Usa, 2. Spagna, 3. Russia; Italia sesta

Gwangju 2019: 1. Usa, 2. Spagna, 3. Australia; Italia sesta

Budapest 2022: 1. Stati Uniti, 2. Ungheria, 3. Olanda; Italia quarta

Foto DBM per Federnuoto.it