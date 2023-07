Tennis, Challenger di Troyes: Giustino approda ai quarti dove oggi sfida Hemery Il napoletano ha superato due turni e ora è atteso dalla sfida col francese numero 362 al mondo.

E’ un Lorenzo Giustino in fiducia quello che sta affrontando il torneo Challenger di Troyes in Francia. Il tennista napoletano è giunto ai quarti di finale battendo nel primo turno con un doppio 6-4 il francese Royer e ieri in tre set il teutonico Gerch. Match complicato per la testa di serie numero 6 del seeding francese. Dopo aver vinto il primo set 6-3 ha ceduto il secondo con lo stesso punteggio prima di far sua la sfida con un altro 6-3 nel terzo e decisivo parziale.

Oggi, invece, intorno alle 17:30, ritroverà sulla sua strada un altro francese. Si tratta di Calvin Hemery, 28enne transalpino che attualmente è numero 362 della classifica ATP. L’azzurro parte col favore del pronostico e una semifinale gli regalerebbe punti importanti per la classifica. Giustino è un giocatore che ha bisogno di grande continuità, di tanti match giocati per rendere al massimo, arrivare in fondo a questo torneo lo aiuterebbe anche a migliorare la condizione psicofisica e ancora di più la fiducia nel suo gioco in vista di due mesi intensi con tanti tornei importanti.