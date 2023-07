Tennis, Challenger di Troyes: Giustino si ferma ai quarti di finale Il napoletano è stato eliminato in tre set dal francese Hemery.

Sulla terra rossa di Troyes in Francia, dopo due ore e quindici minuti di battaglia, Lorenzo Giustino si è arreso al francese Hemery. Si è fermata ai quarti di finale la corsa del napoletano che era reduce da due prestazioni convincenti. Giustino ha perso il primo set 6-4 per poi imporsi nel secondo con lo stesso punteggio. Nel terzo, dopo lo sforzo fatto per rientrare in partita, ha ceduto nettamente subendo il break al secondo e al quarto gioco subendo un netto 6-1.